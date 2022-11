Une vingtaine de Carolos complètement étrangers à la danse monteront sur scène ce vendredi, dans le cadre du chapitre 2 d’Adagio per un Nuevo Millennio

L’Adagio per un Nuevo Millennio présentera son deuxième chapitre ce vendredi 18 novembre à 13h30 et à 20 heures dans les Écuries de Charleroi Danse. Un spectacle participatif, né de la volonté d’inclure les citoyens dans une création artistique. Et parce que la première expérience avait déjà rencontré un franc succès, c’est désormais un deuxième spectacle qui se concrétise.

Projet citoyen

« Ce spectacle, c’est le résultat d’un projet citoyen initié plus tôt, mais qui n’avait pas encore pu aboutir à cause du Covid », explique Mauro Paccagnella. « J’ai une relation très proche avec le territoire carolo et j’avais cette envie de passer du temps avec les citoyens et de créer quelque chose avec eux. Pour ce spectacle, nous allons explorer d’autres matières. On essaie de créer un rapprochement, nous ne sommes plus dans la distanciation sociale. » Et toujours dans ce même esprit citoyen, le public sera accueilli dans les Écuries, dans un espace de travail à l’état brut. « C’était un désir de ma part, de rapprocher l’art et la citoyenneté. De créer des rencontres entre artistes et amateurs. »