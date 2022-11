Pour la Coupe du monde, Jupiler installe sa Fan Zone «Believe Arena» à la Gare Maritime: «Les fans pourront regarder le football sur grand écran avec une bière»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bonne nouvelle pour les supporters bruxellois des Diables Rouges ! Et ce, malgré l’annulation de « The Desert », le village de fans de l’Union belge prévu à Vilvorde, en périphérie bruxelloise. Jupiler, partenaire des Diables Rouges, met en place la « Believe Arena » au sein de la Gare Maritime, sur le site de Tour & Taxis.

Lire aussi> À une semaine de l’entrée en lice des Diables en Coupe du monde, l’Union Belge annule le village de supporters prévu à Vilvorde… à cause d’un manque d’intérêt!

Cet événement sera le seul écran géant répertorié en région bruxelloise. « Dans le cadre de notre campagne ‘Jupiler Believe’, nous avons mis en place la ‘Believe Arena’ à la Gare Maritime pour réunir nos fans. Nous nous sommes associés à la RTBF pour y parvenir. Ensemble, nous croyons en nos Diables Rouges » indique l’entreprise Jupiler.