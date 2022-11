Julien Denoël présente son 1er livre sur le football: «Un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps»

de videos

Si vous êtes un habitué des colonnes de Sudinfo Sports Verviers, vous avez sans doute déjà vu à de nombreuses reprises le nom de Julien Denoël. Ce dernier était depuis de nombreuses années l’un de nos correspondants récurrents avec notamment le suivi plus en profondeur de l’AS Eupen, en Division 1A de football. Désormais expatrié du côté de Bruxelles et œuvrant pour La Capitale, il s’est lancé dans un tout nouveau projet il y a maintenant plusieurs mois : celui d’écrire son premier bouquin.

Fin octobre, il a pu sabrer le champagne au moment de tenir pour la premier fois dans ses mains son livre. Nommé « Expat Football Club », il s’est intéressé aux joueurs de football belges expatriés dans des pays « exotiques ». À travers douze témoignages, onze joueurs et un coach, il s’est plongé dans « le monde peu connu, celui du football professionnel de « seconde zone », loin des strass et des paillettes des plus grands clubs du monde », comme il l’écrit sur sa quatrième de couverture.

« Un projet qui me trottait dans la tête »

L’idée du sujet, il l’a eue avant celle d’écrire un livre comme il nous l’explique. « Cela fait longtemps que je suis les joueurs belges qui sont à l’étranger mais je regardais surtout dans les divisions inférieures des grands championnats. J’avais déjà pu faire quelques interviews mais l’an dernier, en regardant, j’ai vu qu’il y avait quelques joueurs dans des championnats très particuliers. En approfondissant la recherche, j’ai pu voir qu’ils étaient relativement nombreux et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire des interviews de ces joueurs partis dans des pays spéciaux. Et puis, de fil en aiguille, l’idée de compiler tout ça sous forme de livre est rapidement venue. »

C’est ainsi que l’aventure a commencé pour l’écrivain de 33 ans. « Écrire un livre était un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps, mais j’imaginais plus partir sur un roman que sur ce genre de projet. Comme quoi… » Mais on n’écrit pas un livre comme on écrit un simple article de presse, c’est plus complexe que ça. « En fait, je connais personnellement Thierry Lefèvre et Zohra Barkat (qui travaillent pour les éditions Memory, NDLR). Je leur ai soumis l’idée du projet et ils ont de suite été intéressés. J’ai d’abord fait une ou deux interviews pour qu’ils voient concrètement ce que ça pouvait donner, on a affiné l’idée ensemble et je me suis lancé au mois de février avec une deadline assez courte c’est-à-dire fin août. »

Bouclé en 6 mois

Il a donc bouclé l’écriture des 200 pages du bouquin en seulement six mois. « L’inconnue, c’était de savoir si les joueurs allaient répondre présents. Et franchement, ce fut le cas directement. Comme plusieurs jouaient dans des petits clubs, je les contactais directement soit par Facebook ou Instagram, soit par téléphone ou mail si j’avais le contact. »

Et ceux-ci se livrent relativement sans tabous sur leur vie en Thaïlande, aux Iles Féroé, à Gibraltar, Andorre ou encore en Azerbaïdjan. Ce qui donne des récits très passionnants. Au-delà de ces histoires, Julien Denoël a réussi l’un de ses objectifs de vie. « Je suis assez fier tout de même. Je peux officiellement me la jouer et dire que je suis maintenant un auteur », rigole l’intéressé.

Les éditions Memory ont pour l’instant imprimé 500 exemplaires du livre. Il devrait se retrouver en physique dans plusieurs revendeurs physiques mais aussi en ligne, via le site internet de la maison d’édition notamment. Celui-ci pourrait bien connaître une suite un jour… « Le concept permet facilement de faire plusieurs tomes mais ça dépendra de la mobilité des joueurs belges. Si je fais un deuxième tome, je veux que ce soit avec d’autres joueurs et dans d’autres pays », conclut Julien Denoël qui espère que « Expat Football Club » fera un beau cadeau de Noël en dessous du sapin.