Cérémonie d’hommage à Michel Daerden au cimetière d’Alleur ce 16 novembre, jour de sa naissance (vidéo)

de videos Comme chaque année depuis dix ans, la famille de Michel Daerden lui rend hommage au cimetière d’Alleur. Ce mercredi matin, à l’occasion du 10e anniversaire de son décès (5 août 2012 à Fréjus) et jour de sa naissance (16 novembre 1949), son fils Frédéric Daerden avait invité ses amis à une commémoration émouvante. Le bourgmestre d’Ans, Grégory Philippin, accompagné du collège communal et de plusieurs conseillers communaux et du CPAS, a prononcé un mot d’accueil. « Après l’hommage rendu à Michel Daerden il y a une semaine, il faut rappeler qu’il nous a accompagnés pendant 63 ans. Il aurait fêté ce mercredi ses 73 ans. Il continuera à nous manquer tant humainement que politiquement. Ce jeudi, le nouvel Hôtel de police sera accessible au public. Un projet subsidié par la Région wallonne et son ministre du Budget de l’époque, Michel Daerden. Et il y aura bientôt l’inauguration de la place « Michel Daerden » à Ans », a-t-il indiqué.

Ensuite, Frédéric Daerden a souhaité un heureux anniversaire à son « Papa ». Il a rappelé qu’il était toujours bien présent, dix ans plus tard. « Cela fait chaud au cœur de voir toujours autant de personnes. La semaine dernière, au Forum de Liège, il y avait 1.200 personnes pour lui rendre hommage ! C’est réconfortant de voir qu’il vit toujours dans le cœur de toutes ces personnes et de ses amis. Pour les dix ans de sa disparition, il fallait bien faire cela. C’était important et cela a été un beau spectacle. Michel Daerden a beaucoup contribué au développement de sa ville, Ans et il était aussi très attaché à la commune de Saint-Nicolas où il s’était installé avant son décès », a précisé Frédéric.

Enfin, Walther Herben, Premier échevin ansois et très proche de Michel Daerden, a présenté la surprise acoustique de cet hommage : le chanteur-guitariste Salvo Militello qui était présent au restaurant Villa d’Oria à Hognoul lorsque Michel et d’autres se retrouvaient après ses permanences fiscales. Salvo a interprété deux chansons appréciées par « Papa », à savoir « Non, je ne regrette rien » d’Edith Piaf et « Che sarà » de José Feliciano en italien.