Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet de construction de six éoliennes, de part et d’autre de la Via Nova à Trois-Ponts n’est pas tombé aux oubliettes malgré une annulation par le Conseil d’État, en mai 2022, du permis unique obtenu en 2018.

Ce projet vieux de plus d’une décennie a refait surface ce mercredi soir, lors d’une nouvelle présentation aux riverains de la commune de Trois-Ponts mais aussi des localités avoisinantes.

Le nouveau projet présenté ce mercredi soir par Engie n’est pas fondamentalement différent de celui de 2010, qui prévoyait la construction de 6 éoliennes de 150 mètres de hauteur. « L’implantation reste fort pareille. Déjà à l’époque, il s’agissait d’un lieu emblématique vu sa proximité de la centrale de Coo », indique Loïc Biot, chef de projet éolien terrestre chez Engie.