La Grand-Place de Huy se vide: un quatrième commerce vient de fermer en moins d’un an, «si la ville ne fait rien pour nous, nous allons mourir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

de videos

Mercredi, 11 heures, sur la Grand-Place de Huy. Peu de choses à voir, à faire alors que c’est le jour du marché. Plusieurs enseignes Horeca sont fermées depuis quelques mois comme nous l’avions précédemment écrit et pas de repreneur encore. On parle de la Brasserie, des Caves d’Huy. N’espérez pas boire un café au O’ Malley. Certains nous disent que c’est la faute à la crise que l’établissement est fermé : le personnel et l’électricité coûtent trop cher pour ce que ça rapporte hors saison. Sur la porte de l’établissement, on peut lire : « Afin de nous préparer au mieux pour l’ouverture de nos chalets durent les festivités d’hiver, nous avons décidé de fermer les mercredis durant cet hiver afin de pouvoir profiter un peu de nos familles ».