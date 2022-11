Massacre à la tronçonneuse à Saint-Léger pour… le bien de la nature

Des centaines d’arbres arrachés jonchent le sol de la sablière Lannoy à Saint-Léger. Le spectacle à première vue peut paraître désolant. Est-ce l’œuvre d’un nouveau projet immobilier ? Non ! L’auteur de ce « massacre à la tronçonneuse » est… Natagora. Ses membres ont expliqué à la presse leur démarche ce mercredi et pourquoi arracher des arbres peut parfois être aussi bénéfique pour la nature et la biodiversité. Le projet LIFE CONNEXIONS, c’est quoi ? La démarche de Natagora s’inscrit dans le projet LIFE connexions qui s’étend jusque 2027. « Ce projet a commencé il y a un peu moins de deux ans. Notre objectif est de restaurer 500 hectares d’habitats naturels menacés », explique Sarah Wautelet, coordinatrice du chantier. « Notre zone d’action est assez large. Elle comprend une partie de la Région wallonne, mais également une partie de la région Grand Est en France. Pour ce projet, nous sommes six partenaires à travailler main dans la main : Natagora (porteur du projet), le service public de Wallonie via le département Nature et Forêt et le département Etude du milieu naturel, le jardin botanique de Meise et le Conservatoire d’espaces naturels en Lorraine et en Champagne-Ardenne. On travaille exclusivement à l’intérieur des sites Natura 2000. »

Au total, il y a donc 40 zones incluses dans ce projet sous forme de cinq régions. « Il y a le bassin de la Chiers, le massif de la Croix Scaille, la Haute-Meuse et affluents, la vallée du bassin rhénan (Sùre, Eisch et Attert) et le bassin de la Semois. Au total, notre projet concerne 36 communes. »

Sarah Wautelet détaille ensuite les objectifs poursuivis par Natagora et ses différents partenaires. « Dans les 500 hectares à restaurer, on ne réhabilite évidemment pas n’importe quoi. À l’intérieur de ces 500 hectares, nous avons des objectifs pour 8 habitats bien précis. Un habitat est un biotope qui reprend un ensemble de conditions physiques et chimiques qui vont permettre à tout un cortège floristique et faunistique de se développer. Ces habitats sont reconnus d’intérêts communautaires à l’échelle de l’Union Européenne. »

Nicolas Dekimpe On retrouve dans ces 8 habitats : les pelouses sur sables, les pelouses calcioles, les nardaies, les prairies humides à molinie, les mégaphorbiaies alluviales, les prairires de fauche mésophiles, les tourbières boisées et les forêts alluviales. En dehors de ces habitats, il y a aussi deux espèces phares à protéger et à renforcer sur les territoires. « Il y a la moule perlière et le cuivré de la bistorte (NDLR : papillon de petite taille, en déclin en Wallonie). Il faut défragmenter les populations qui sont pour le moment beaucoup trop isolées et ce n'est donc pas durable pour l'espèce. » Voilà pourquoi le projet LIFE connexions ne s'arrête pas aux territoires belges. « La nature ne s'arrête pas à nos frontières. » La sablière de Châtillon et son rôle L'équipe de Natagora a donc fait étape en Gaume depuis une dizaine de jours pour commencer à préparer la sablière de Châtillon à devenir une terre plus propice à la biodiversité. « Ici, nous sommes dans une réserve naturelle gérée par le service public de Wallonie. Nous avons un chantier de déboisement entre Châtillon et Chantemelle qui couvre une surface de 4,5 hectares. Un déboisement qui concerne du résineux et du feuillu. Ce site fait partie d'un site de grand intérêt biologique qui est la sablière de Lannoy. À côté de la zone où nous réalisons un déboisement, il y a déjà toute une surface qui a déjà été déboisée par le projet LIFE Herbage. » L'objectif est ici de restaurer la nardaie. Nicolas Dekimpe La question que beaucoup peuvent se poser : pourquoi faut-il déboiser ? « On déboise pour pouvoir restaurer des milieux naturels ouverts qui sont en fait riches en biodiversité. Il y a une nécessité de pouvoir leur donner à nouveau des surfaces. Pour comprendre ces travaux, il faut revenir à l'origine des pelouses et prairies bien avant que l'humain ait un impact sur l'environnement. Nous avions donc une forêt très dynamique. Les espèces se développent dans ces clairières. Puis l'homme arrive au néolithique, se sédentarise et crée un pâturage. Aujourd'hui, suite à toute l'évolution de l'agriculture, les pelouses et landes qui étaient l'habitat type des espèces, se retrouvent réduites à peau de chagrin. L'abandon de parcelles et le boisement massif ont eu pour conséquence d'avoir des habitats reliques qui ont eu un lourd impact sur la biodiversité. » Un écosystème en mesure de fonctionner rend des services indispensables à notre société. « À titre d'exemple, un hectare de prairie de fauche « rapporte » chaque année 60 à 80 euros en termes de pollinisation, 90 euros en épuration d'eau, 60 à 300 euros en tant que protection contre les crues, 320 euros en stockage de carbones, 280 à 630 euros en nourriture pour le bétail et de 290 à 1.2000 euros en valeurs éducatives et créatives. » Mais l'intérêt du projet dépasse bien évidemment l'aspect financier.