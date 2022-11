Idée cadeau à Braives, Burdinne, Héron et Wanze: des paniers gourmands composés de produits locaux

Moutardes, confiseries, biscuits, bières, chocolats et plaisirs sucrés, pâtes, confitures, miel… La diversité de l’offre en surprendra plus d’un ! Les prix resteront similaires à ce qui avait été proposé en 2021 (25€ ou 40€) avec une nouveauté : pour 25€ vous pourrez choisir entre un panier sucré ou un panier salé… il y en aura pour tous les goûts !

Comme en 2021, les agences de développement local de Braives, Burdinne, Héron et Wanze s’associent pour proposer des paniers gourmands à offrir durant les fêtes de fin d’année. Ceux-ci seront composés exclusivement de produits issus du territoire des 4 communes qui forment le Parc Naturel Burdinale Mehaigne : un territoire qui regorge d’artisans et producteurs de qualité !

Vin, gin ou bière!

Enfin en plus des paniers, les ADL proposent au consommateur, s’il le souhaite, d’agrémenter leur achat avec du vin, du gin ou encore une bière 100% locale, jusque dans ses ingrédients ! Pour ce faire rien de plus simple : il suffit de remplir un formulaire en ligne en faisant sa sélection, puis de venir retirer la commande sur les marchés de Noël locaux ! Le formulaire est disponible sur la page Facebook « Savoir-Faire Burdinale Mehaigne » et sur les réseaux des différentes ADL (clôture des commandes le 8 décembre).