AXA n’indexera plus complètement les hauts salaires : les syndicats s’y opposent

AXA n’indexera plus les salaires au-délà de 5.400 euros brut. Les syndicats ne sont pas d’accord, mais la direction réplique qu’il n’y a rien d’illégal.

Selon la directrice des ressources humaines, Els Jans, une convention collective de travail prévoit, pour le secteur de l’assurance, que les barèmes soient automatiquement indexés. Mais Axa paie plus que ces barèmes. «C’était devenu une habitude d’indexer totalement les salaires et nous faisions donc plus que ce qui était prévu dans la CCT.»