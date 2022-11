Un concert au profit du Télévie organisé au Collège Saint-Louis de Waremme

Au programme, « Rock and Swing » by Olivier Dumont à 19h00, « Dutronc & Dutronc » à 20h30 et Brasero, Duo acoustique - Cover Rapsat, à 22h00. Bref, une programmation qui a de quoi toucher le plus grand nombre : « Ce sera l’occasion de se rappeler les belles années avec une touche nostalgique. C’est l’idéal pour passer une bonne soirée et on se rend compte que cela touche les gens car les réservations ont bien démarré », ajoute Stéphanie Joyeux.