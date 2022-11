Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a un peu plus d’un an, en octobre 2021, une policière locale néerlandophone – qui est en service depuis bientôt un quart de siècle et travaille dans le quartier de la gare du Nord depuis un peu plus d’une décennie – a tenté de solliciter un entretien personnel auprès de notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), afin de lui demander son aide pour faire face à la situation explosive dans lequel se trouve le quartier de la gare du Nord. Le cabinet du ministre de la Justice lui avait alors répondu de formuler au préalable sa demande par écrit ; ce que la policière locale n’avait pas manqué de faire dans un long courriel – à lire ci-dessous – qui est resté lettre morte, mais qui remonte aujourd’hui à la surface et fait déjà grand bruit dans les rangs policiers.