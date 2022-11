«On a déjà vu des gens se chauffer avec un barbecue dans leur salon…»: la zone de secours Hainaut-Est (région de Charleroi et Thudinie) rappelle les choses à éviter pour se chauffer correctement cet hiver

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’hiver approche et, on l’a bien vu depuis ce début de semaine, les températures ont chuté dans nos régions. Le froid s’installe jusque dans nos foyers et, avec les prix des énergies en pleine explosion, certains tentent de trouver des petites combines pour économiser. Résultat : les pompiers sont parfois appelés sur des incendies d’habitation, causés par un point de chaleur qui n’avait rien à faire dans un salon ou un séjour. « Cela nous est encore arrivé la semaine passée dans la région de Charleroi », rappelle Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. « À notre arrivée, on avait découvert qu’un barbecue avait été installé et allumé dans un salon… »