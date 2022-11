Anderlecht sanctionne le groupe de supporters à l’origine de l’interruption de match face à Genk (vidéo)

Ce dimanche, le match entre Anderlecht et Genk a été interrompu quelques instants par des supporters bruxellois. Ceux-ci ont déployé des fumigènes et de tirer des feux d’artifice depuis la tribune. Des agissements rapidement condamnés par le club, qualifiant ces actions d’« inacceptables ». Lundi, le RSCA a participé à une réunion avec la Pro League et l’ensemble des clubs professionnels pour discuter des débordements à répétition dans les stades du royaume.

Anderlecht n’en reste néanmoins pas là concernant cet incident face à Genk. Par voie de communiqué, le club mauve a annoncé des sanctions. « L’un de nos groupes de supporters a fêté son 10ème anniversaire. Le club lui a donné l’autorisation de dérouler un certain nombre de tifos en tribunes S1 & S2 en début de match. Des accords clairs ont cependant été rompus ensuite, quand des feux d’artifice ont été allumés en première mi-temps », explique Anderlecht, qui a entamé les discussions avec ce groupe de supporters auquel les sanctions suivantes sont imposées.

« Le club se portera partie civile contre les personnes identifiées comme étant impliquées dans cet incident », peut-on lire. Ensuite, les tifos, drapeaux et mégaphones ne seront plus autorisés dans les blocs S1 et S2 pour le reste de la saison. Enfin, le club de supporters en question se verra également refuser l’entrée du stade lors de la prochaine rencontre à domicile.

Le Sporting d’Anderlecht indique par ailleurs que les « récents incidents ont entraîné des sanctions qui ont durement frappé le club sur les plans financier et opérationnel ». Si de nouvelles infractions sont constatées, le club prendra de nouvelles mesures.