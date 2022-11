La mise en valeur de la tour Salamandre de Beaumont en bonne voie

Beaumont entame une belle métamorphose. La partie la plus visible est bien sûr le cœur de ville, la place, qui subit une véritable rénovation en profondeur. Évidemment, il ne s’agit pas de l’unique projet mené, mais de l’un des plus emblématiques du moment. Et tant qu’à évoquer les emblèmes, on peut aussi se réjouir de voir les projets de mise en valeur de la tour Salamandre avancer à grands pas. Il faut dire que ce bâtiment historique, et sa rénovation plus encore, s’apparente un peu au monstre du Loch Ness. Bruno Lambert. - L.Dév.

Toutefois, on sait que la Ville avait pour ambition de restaurer la toiture et pas n’importe comment ! « Il y a une volonté de créer une verrière pour apporter un puits de lumière à l’intérieur », explique le mayeur, Bruno Lambert. « On essaie de redynamiser ce monument historique. On évolue lentement mais sûrement : un auteur de projet a déjà été désigné. On espère obtenir des subsides pour cette rénovation. »

Plus loin, mais toujours dans le viseur de la tour, un autre projet est en cours : celui d’un belvédère qui offrirait une vue splendide sur la tour Salamandre. « Nous avons racheté et rasé les garages de la rue Baudour à Beaumont pour faire un espace qui offrira une vue directe sur la tour. On peut imaginer y installer une table d’orientation, un petit coin pour les touristes. »