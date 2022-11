La maison du Peuple d’Anderlecht fait peau neuve: «Nous pourrons développer un réel lieu d’accueil»

Les travaux sont prévus pour le printemps 2023, et devraient durer deux ans. Le coût des opérations est estimé à cinq millions d’euros et l’objectif est de transformer l’endroit, afin d‘accueillir de nouvelles activités au sein du site.

Inaugurée en 1882, la Maison du Peuple d’Anderlecht avait cessé ses activités dans les années soixante. Les bâtiments ont depuis perdu de leur superbe et se sont dégradés avec le temps. La commune d’Anderlecht a décidé de reprendre en main les lieux. Le projet fait partie des initiatives visant à valoriser le patrimoine social et industriel de la commune. La Maison du Peuple se situe dans le quartier de Cureghem, entre le canal et la chaussée de Mons.

« Ce projet est essentiel pour Anderlecht. Ce quartier est en pleine mutation depuis plusieurs années. Nous nous réjouissons qu’en collaboration avec la Région nous poursuivions des projets de ce type le long du canal. Notre objectif est de construire avec nos partenaires des quartiers où tous les habitants puissent s’épanouir. Du logement accessible, des activités culturelles et sociales contribuent à cet objectif et constituent une réponse concrète aux préoccupations de nos concitoyens », souligne le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS).

La Maison du Peuple deviendra un lieu de rencontre et de convivialité à Cureghem. Une microbrasserie est prévue sur le site, et une bière locale verra le jour. Des habitations sont également prévues dans la rénovation du bâtiment. Dix logements seront construits.

Le lieu mettra à disposition les infrastructures et un cadre stimulant pour des activités sociales de toutes disciplines permettant d’animer les lieux. La salle des fêtes, lieu historique de la Maison du Peuple, sera rénovée et servira de lieux d’accueils pour diverses associations locales.

Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région, se réjouit de la rénovation du lieu : « Grâce à l’espace et à la disposition du bâti, nous pourrons développer un réel lieu d’accueil, de partage et d’écoute dans un cadre agréable et familier. Le lieu mettra en place une programmation sociale et solidaire, dans l’esprit de la Maison du Peuple. »