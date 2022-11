«Mettez Mamie dans un home, vous passerez ainsi de sublimes fêtes de fin d’année»: la publicité qui choque sur les réseaux sociaux!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le débat fait rage autour d’une publicité du groupe Novadia sur Facebook : « Mettez Médor dans une pension et Mamie dans un home, vous passerez ainsi de sublimes fêtes de fin d’année. Et jusqu’au 1er janvier, le 2ème vieux placé est à 50 %. Alors, elle n’est pas belle la vie ? », c’est la réaction de KOSMA, un humoriste et chroniqueur au Vif, à une publicité du groupe Novadia qui propose des séjours temporaires dans des maisons de repos pour les fêtes de fin d’année.

KOSMA et beaucoup d’autres internautes se sont offusqués de cette publicité.

On y voit une personne âgée devant un sapin, un verre à la main et le sourire aux lèvres. en description, ces phrases : « Le séjour temporaire, une solution idéale pour que vos proches puissent vivre les fêtes de fin d’année bien entouré ! ». « Comment peut-on dire que nos proches sont bien entourés pendant les fêtes s’ils ne sont pas avec la famille », commente Marilyne sur Facebook. « Qu’ils viennent s’occuper de ma mère plutôt ! » s’exclame Valérie sous la publication.