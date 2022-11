La Communauté germanophone veut devenir un modèle en matière d'efficience énergétique

« Nous avons l'ambition de devenir une région modèle au niveau européen en ce qui concerne l'efficience énergétique et la mobilité durable », a notamment déclaré le ministre-président. Le chef du gouvernement de la plus petite des entités fédérées a fait, dans son discours, l'apologie de la Belgique et de son système fédéral qui fait de la Communauté germanophone une des minorités linguistiques les mieux protégées au monde. « Je suis profondément convaincu que le fédéralisme peut être un promoteur de paix et que le fédéralisme belge est bien meilleur que sa réputation », a-t-il souligné.

« Mais ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne prétends pas qu'il est parfait. Au contraire. Nous avons besoin d’une simplification de notre architecture institutionnelle. Les citoyens ne s’y retrouvent plus. Même les politiciens ne savent pas toujours qui est responsable de quoi. Je suis convaincu qu’on peut être plus efficace en Belgique. Nous avons notamment besoin d’une répartition plus cohérente des compétences. Pour ce faire, il me semble logique de se baser sur les quatre régions linguistiques qui existent depuis les années 60 », a indiqué Oliver Paasch qui réaffirme de la sorte la volonté d'autonomie de l'entité qui exerce déjà 80% de compétences de la Région wallonne.

« Je suis convaincu qu’avec un mécanisme de financement raisonnable la CG (Communauté germanophone) est viable et capable d’assumer toutes les compétences transférées aux entités fédérées », a-t-il ajouté.