C’est une grosse machine qui s’est mise en route à Garocentre : la nouvelle plateforme Logistique de Lidl, active depuis deux petites semaines, a été inaugurée hier en présence des pontes de Lidl Belgique et Wallonie, du ministre des affaires économiques Willy Borsus et de Jacques Gobert, président d’IDEA (et bien entendu bourgmestre de La Louvière).

C.Lo.

Pas moins de 235 personnes, chiffre provisoire et en hausse constante, travaillent désormais dans le nouveau centre de distribution de Lidl. Le plus moderne, et le plus grand du pays pour le géant allemand de la distribution.