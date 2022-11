Près de 2.000 animaux pour un concours de petit élevage à Herve

Les passionnés de lapins, poules, pigeons, canards et autres dindons se sont donné rendez-vous les 19 et 20 novembre au hall des Criées à Herve. C’est là qu’auront lieux les concours provinciaux de petit élevage.

Toutes ces races ont aussi besoin d’éleveurs pour les maintenir en vie. Alors pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable : élever quelques animaux pour valoriser les déchets de cuisine et le plaisir de la famille tout en assurant sa production d’œufs et de viande saine dont on connaît la provenance ?

Les concours provinciaux mettent en valeur les plus beaux sujets de nos éleveurs. C’est aussi l’occasion pour le grand public de s’émerveiller devant près de 2000 animaux et de rencontrer des passionnés pour échanger conseils et expériences. Les races de notre terroir, comme la poule de Herve et la bassette, les lapins lièvre et vienne et les pigeons carneau et renaisien seront particulièrement bien représentées dans le cadre de leur championnat respectif. Certains sujets seront également mis en vente.