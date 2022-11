Les blessures intimes de la petite fille de 4 ans ont immédiatement alerté les médecins du CHU de La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 26 novembre 2019, « Annick » ( maman de « Mira », bientôt 4 ans) débarque avec l’enfant et son compagnon au CHU de Tivoli. Motif : la petite fille présente une déchirure de 1,8 centimètre au périnée, entre l’anus et le vagin. Cinq points de suture sont nécessaires. Les médecins sont tout de suite unanimes : cette lésion est suspecte et la petite est confiée à un service spécial pour jeunes en danger. Il y a suspicion de maltraitance. Face à une mère indifférente, la police est avisée.