Le premier navire de croisière au gaz inauguré... au Qatar

Frank Van den Steen se défend : « Ce navire est le plus grand de notre flotte, ce qui signifie aussi que la consommation par passager est la moins élevée. L’empreinte écologique par passager est la plus basse que l’on puisse trouver dans le monde. Nous faisons beaucoup d’efforts. Autre comparaison écologique : nous faisons ici 60 % de recyclage des déchets. C’est trois à quatre fois plus que dans une famille à la maison. »

En pleine crise énergétique, durant laquelle les Belges se serrent les coudes, la consommation en gaz d’un tel navire a de quoi laisser perplexe. Selon une étude de l’ONG Transport et Environnement, la consommation du GNL dans les navires est impressionnante. « Selon notre dernière étude, d’ici la fin de la décennie, la part du GNL dans le mixe énergétique des navires sera de 25 %. Ce chiffre sera équivalent à la consommation de gaz de 7 millions de foyers européens, soit davantage que l’ensemble de la population belge ou encore de la Suède ». Un chiffre qui parle, assurément.

Il faut lever la tête pour apercevoir ce géant des mers dans son entièreté. Avec ses 68 mètres de haut, 47 mètres de large, 40.000 m2 d’espaces publics et 2.626 cabines, le MSC World Europa est une véritable ville flottante. Impossible de le louper à Doha. Pour sa saison inaugurale cet hiver au Moyent-Orient, il va proposer des croisières de 7 nuits avec escales à Dubaï, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island (Emirats Arabes Unis), Dammam (Arabie Saoudite) et Doha (Qatar). « Le MSC World Europa s’adresse à tous les publics : les pensionnés, les familles, les couples plus jeunes, les solos. Ce sont des itinéraires ici dans la région qui ne sont pas uniquement pour profiter du soleil. Avec un pays comme l’Arabie Saoudite, ce sont des voyages culturels, pour lesquels nous proposons des excursions. », explique Frank Van den Steen. Mais avant, ça, ce sont les supporters qui vont donc en profiter.

À bord, une promenade semi-ouverte de 104 mètres de long, qui donne accessoirement vue sur la skyline de Doha et sur un des 8 stades de la Coupe du monde. Au milieu de cet espace, le Venom Drop @ The Spiral : le toboggan sec le plus long en mer avec sa hauteur de 11 ponts.

Ce navire de luxe a des allures de parc d’attractions. Restaurants à thème, bières brassées avec l’eau de mer (filtrée évidemment) directement sur le navire, aquapark, spectacles, auto-tamponneuses, simulateur de Formule 1… Si les supporters devront peut-être se tenir à carreau dans la ville, ils pourront définitivement s’amuser sur le bateau.

Après sa tournée hivernale, le MSC World Europa mettra le cap sur la Méditerranée pour l’été 2023, avec des croisières de 7 nuits faisant escale dans les ports italiens de Gênes, Naples et Messine, ainsi que La Valette à Malte, Barcelone en Espagne et Marseille en France. « C’est un itinéraire que beaucoup de nos passagers ont déjà fait. Mais il faut savoir qu’à un moment, ils ne reviennent plus pour la destination mais pour le bateau, qui devient en fait la destination. C’est aussi pour ça qu’on positionne nos nouveaux navires dans des régions qui sont faciles d’accès. »