Matt Pokora: «La paternité a changé ma vision de la vie»

Matt, vous venez de fêter vos 20 ans de carrière. Vous êtes nostalgique du temps qui passe ? Non, ce n’est pas dans mon tempérament. J’essaie toujours de regarder devant moi. Je suis extrêmement fier de mon parcours. J’ai marqué mon époque et même plusieurs générations. Qu’on apprécie ou non ma musique, j’ai toujours fait partie de la vie des gens. J’ai toujours mené mes projets avec sincérité, au gré de mes envies. Toutes mes décisions m’ont mené jusqu’à aujourd’hui, et je n’ai aucun regret. Je suis vraiment très heureux. Et puis, je ne fais pas ce métier avec prétention. Mon seul objectif est de divertir les gens.

Votre nouvel album est plus calme et posé que les précédents. C’est une volonté de votre part ?

Ça s’est imposé naturellement. C’est lié à mon état d’esprit actuel et surtout à ma vie de jeune papa. Tout ce que je vis au quotidien oriente forcément mes goûts et ma manière de me présenter au public. Mes pensées sont en permanence centrées sur mes enfants et ma famille. C’est l’album d’un jeune père, voire d’un nouvel homme.

Vous dédiez justement le titre « Avant vous » à votre femme, Christina Milian, et vos enfants. La paternité, c’est un accomplissement dans votre vie ? Oui, j’en ai toujours rêvé. Ça a changé ma vision de la vie. Je n’ai plus les mêmes priorités. Je me réveille chaque matin pour m’occuper de mes fils. Ce sont eux qui rythment mes journées. Je veux les divertir et les éveiller un maximum. Je ne veux pas qu’ils aient le sentiment d’avoir des parents absents. Et puis, ça a remis ma carrière en perspective. Comme l’aîné de mes garçons rentrera à l’école l’an prochain, je vais devoir m’organiser en fonction de son agenda scolaire. Je m’implique à 100 %. Vous partagez régulièrement des vidéos d’eux sur les réseaux sociaux. Quelle est la limite de votre vie privée ? Je partage juste quelques moments de vie, je ne veux pas tomber dans le trop intime. Je ne montrerai jamais le visage de mes fils. Ils n’ont rien demandé et ne sont pas encore en âge de décider. Je veux les préserver un maximum. Si les gens commençaient à juger leur apparence physique, je deviendrais fou et j’irai toquer à leur porte pour régler mes comptes. Je n’ai pas envie d’en arriver là. Être en couple avec une femme qui évolue, comme vous, dans le monde du show-biz, c’est un avantage ? Oui car chacun possède son terrain d’expression. Moi, c’est la musique, et elle le cinéma. Ça permet surtout de savourer quand on se retrouve. Vous évoquez le deuil dans plusieurs titres, dont « Frères d’armes ». À qui est dédiée cette chanson ? C’est le plus beau refrain qu’il m’ait été donné de chanter. Au départ, ce titre racontait l’histoire d’un père qui s’occupait de son enfant car sa femme était décédée. Je ne me voyais pas chanter ce texte car ma femme fait toujours partie de ce monde. J’ai alors demandé à modifier l’histoire car je tenais à défendre ce merveilleux refrain. Comme la trompette me faisait penser aux cérémonies solennelles des soldats aux États-Unis, je chante l’histoire de deux meilleurs amis qui étaient au combat, et dont l’un est mort dans la bataille. Toutes mes chansons ne sont pas autobiographiques. Le rappeur Dinos vous a soufflé la première place du Top Albums en France. Est-ce mérité ? J’ai écouté son album, et je le trouve très bon mais on ne peut pas contrôler le streaming. J’étais largement en tête des ventes physiques. Malheureusement, le CD est en train de mourir, et surtout depuis la crise sanitaire. En trois ans, tous les artistes de la pop variété ont vu leurs ventes chuter de moitié. J’entre à la seconde place du classement avec 19.000 ventes alors que « Pyramide » s’est écoulé à 350.000 exemplaires. Un disque s’exploite sur la durée. Et puis, le succès ne se mesure plus aux ventes d’un album, mais aux ventes des billets d’une tournée. Je surveille toujours de près le taux de remplissage de mes concerts. J’ai été très vite rassuré quand j’ai vu l’engouement des gens à l’ouverture de la billetterie.