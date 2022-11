Birmanie: la junte libère 700 prisonniers, dont une ex-ambassadrice britannique et un journaliste japonais

L’ex-diplomate Vicky Bowman, le conseiller économique australien Sean Turnell et le journaliste japonais Toru Kubota « seront libérés pour marquer la fête nationale », a déclaré à l’AFP un officier supérieur.

Vicky Bowman, en poste entre 2002 et 2006, et son mari, l’artiste birman Htein Lin, ancien prisonnier politique, tous deux arrêtés en août pour avoir enfreint les lois d’immigration, avaient été condamnés à un an de prison.