La France soutient l’idée d’une COP en Amazonie lancée par le président brésilien Lula: «Nous en avons besoin!»

Le président élu Lula, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, a formulé le voeu mercredi d’organiser la COP30 en Amazonie, poumon vert indispensable à l’équilibre du climat et de la biodiversité mondiale, depuis Charm el-Cheikh en Egypte où il a assisté à la COP27.

« La France une puissance indopacifique et une puissance amazonienne. La plus grande frontière extérieure de la France et de l’Europe c’est la frontière de notre Guyane avec le Brésil », a rappelé Emmanuel Macron.

La récente victoire de Lula semble ouvrir la voie à un rapprochement entre Paris et Brasilia, alors que les relations de M. Macron étaient exécrables avec son prédécesseur.

« J’attendais avec beaucoup d’impatience ce moment pour qu’on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire », a dit à Lula Emmanuel Macron, l’un des premiers dirigeants étrangers à le féliciter après son succès électoral.