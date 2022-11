Taekwondo: la Belge Sarah Chaari sacrée championne du monde en -62 kg à 17 ans

Sarah Chaari est devenue championne du monde de taekwondo dans la catégorie des poids légers (- 62 kg), mardi à Guadalajara au Mexique.

La Carolo de 17 ans, 7e au classement mondial, a battu en finale la Grecque Theopoula Sarvanaki (WT 18) en trois manches : 1-3, 3-2 et 12-7.

Chaari avait auparavant pris le meilleur en seizièmes sur l’Américaine Faith Dillon (WT 57) 6-0 et 12-3 ; en huitièmes sur l’Allemande Anne-Lena Frömming (WT 8) 3-0 et 2-2 ; en quarts sur la Chinoise Lijun Zhou (WT 23) 10-4 et 12-0, avant de s’imposer en demi-finales aux dépens de la Britannique Aaliyah Powell (WT 244) 4-0, 1-5 et 12-6.

Lundi, Raheleh Asemani (WT 10) a été éliminée en huitièmes de finale des moins de 57 kg par la Marocaine Marocaine Laaraj (WT 6) 0-4, 1-0 et 3-1.

Deux autres Belges doivent encore prendre part à ces Mondiaux : les frères Badr Achab (-74 kg/jeudi) et Jaouad Achab (-63 kg/vendredi).