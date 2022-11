Roberto Martinez encense les performances de Thibaut Courtois: «Il méritait le Ballon d’or»

Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, Roberto Martinez est revenu sur plusieurs de ses cadres qui vont jouer la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur belge a notamment évoqué son avenir mais s’est montré évasif.

La Belgique défiera le Canada ce mercredi 23 novembre pour le premier match de la phase de poules lors de la Coupe du monde au Qatar. Roberto Martinez pourra compter sur Thibaut Courtois, auteur d’une très bonne saison avec le Real Madrid : « C'est le premier gardien de but dont je me souvienne qui a joué un rôle aussi important dans la victoire en Ligue des champions. Dans le football, nous sommes différents lorsqu'il s'agit d'évaluer les joueurs de champ par rapport aux gardiens de but, mais pour moi, Thibaut méritait le Ballon d'Or. Cela ne s'était pas produit depuis les années 1970, mais le niveau de résultats de Courtois en Ligue des champions en a fait un joueur unique. »

Plus loin dans l’interview, le sélectionneur évoque le cas d’Eden Hazard, mis sur le banc au Real Madrid : « Le manque de temps de jeu est toujours un problème, non seulement pour Eden mais pour tout joueur déséquilibré en fonction de ce qu'il fait avec le ballon. Nous apprécions également la qualité et l'expérience d'Eden. Son rôle, ce qu'il apporte au vestiaire. Le même n'a pas de rythme de match ou de compétition, mais on cherche aussi d'autres valeurs que ça peut nous apporter. »

Enfin, l’entraîneur espagnol est resté quelque peu évasif sur son avenir : « Je veux vivre la Coupe du monde comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ensuite, nous verrons. C'est une conversation avec la fédération belge. Je suis arrivé là-bas pour passer deux ans et j'y suis depuis six ans. J'ai vraiment apprécié ça. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions grandir autant main dans la main et je pense que cela mérite une bonne conversation pour savoir ce qui est le mieux. »