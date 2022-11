La police lance une nouvelle action contre la distraction au volant sur nos routes

Cette action nationale se poursuivra jusqu’au 20 novembre, annonce la police fédérale.

L’utilisation du GSM au volant est l’une des principales causes d’accidents de la route et d’insécurité routière. «Des recherches montrent qu’entre 5 et 25 % des accidents de la route sont dus à une distraction au volant, tandis que manipuler son téléphone au volant triplerait le risque d’accident de la route», ressort-il des statistiques policières. Par ailleurs, «quelque 5 % des accidents mortels de la route sont causés par l’utilisation du téléphone portable au volant. Et chaque année, cette forme de distraction cause environ 30 décès et 2.500 blessures».