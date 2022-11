Le traditionnel sapin de Noël a été installé sur la Grand-Place de Bruxelles

Âgé de 40 ans, cet imposant sapin Nordmann a une belle forme conique. L’arbre a été abattu mercredi dans le jardin d’une famille de Raeren. Après de nombreuses années, celui-ci était devenu un peu grand et enlevait trop de lumière aux résidents. Les propriétaires ont donc décidé de le céder à la Ville de Bruxelles.

Le sapin est arrivé sur la Grand-Place, posé sur une grande remorque. Il a été soulevé à l’aide d’une grue et placé dans le trou prévu à cet effet. Les premiers passants ont pu assister à ce spectacle impressionnant.

L’arbre de Noël sera décoré les 18 et 19 novembre de 600 boules de couleur champagne et de deux kilomètres de guirlandes lumineuses LED. Le 25 novembre à 18 heures, le sapin s’illuminera pour la première fois afin de marquer le coup d’envoi de la 22e édition des Plaisirs d’Hiver. Un spectacle son et lumière aura également lieu sur la Grand-Place du 25 novembre au 1er janvier à différentes heures.