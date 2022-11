«Je prie pour que tu crèves», Jean, un SDF montois, insulte et menace un policier sur Facebook: la cour se déclare incompétente!

Le 14 juillet 2019, la police a saisi le chien du SDF en raison de troubles à l’ordre public. Un mois plus tard, le chien est mort. En octobre, le SDF a tenu des propos offensants sur le réseau social Facebook, accusant un policier montois d’avoir tué son chien. Il avait notamment écrit, visant le policier : « Je prie pour que tu crèves ». Il avait également proféré des menaces à l’égard de celui-ci.

Jean, un marginal de Mons, a insulté un policier via les réseaux sociaux. - D.R.

La troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut s’est déclarée incompétente, mercredi, pour juger un SDF qui avait insulté et menacé un policier montois sur Facebook.

Pour le tribunal correctionnel, il s’agissait de l’expression de menaces par écrit. La cour, par contre, a estimé qu’il s’agissait d’un délit de presse et que, selon l’article 150 de la constitution, ce délit relève de la compétence de la cour d’assises. En première instance, le SDF avait fait l’objet d’une mesure d’internement.

Concrètement, un délit de presse consiste en l’opinion d’une personne exprimée via les médias (imprimés, sur le web ou même sur les réseaux sociaux) et qui est punissable. Puisque c’est interdit par la loi, l’auteur est responsable et peut donc être condamné.