Des centaines de kilomètres de bouchons ce matin: voilà pourquoi vous avez sans doute perdu beaucoup de temps aujourd’hui

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du côté flamand, il fallait s’armer de patience ce matin, derrière son volant. À l’heure de pointe, vers 8h, il y avait plus de 400 kilomètres de bouchons. Soit la matinée la plus chargée depuis le début de l’année 2022. « Het Laaatste Nieuws » a relayé un tweet d’un expert flamand de la question : « Rush pluvieux intense avec plus de 400 km de bouchons à travers la Belgique vers 8h du matin. Le record de lundi dernier (370 km) est déjà presque oublié », rapporte Hajo Beeckman.

de videos

La principale explication de ce record de l’année, poursuivent nos confrères, est sans doute le temps pluvieux et plusieurs incidents de circulation. « Par exemple, un accident s’est produit sur le périphérique nord d’Anvers en direction des Pays-Bas. La voie de droite était bloquée. La circulation sur l’E40 en direction de Bruxelles est également difficile en raison d’un accident à Ternat ».