Tournée européenne, cinéma, album hommage…: Céline Dion est bien de retour!

Céline Dion est bel et bien de retour. Celle qui ne s’est plus montrée publiquement depuis mars 2020 sera à l’affiche de la comédie romantique « Love Again », à découvrir au cinéma en juin 2023. La star chantera à cette occasion un titre complètement inédit, qui aurait été enregistré en 2019.

L’artiste aux cinq millions d’abonnés sur Instagram sera au générique de « L’Héritage Goldman 2 », un album hommage à Jean-Jacques Goldman, qui sortira le 2 décembre.