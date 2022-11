«Montrer l’exemple»: à la COP27, la Belgique adhère à l’initiative gouvernement neutre en carbone

L’initiative reconnaît que les gouvernements et autorités publiques sont souvent les principaux employeurs et consommateurs d’énergie d’un pays, possèdent de larges flottes de véhicules, nombre de bâtiments et doivent dès lors donner l’exemple en accélérant la transition vers la neutralité carbone.

Les signataires s’engagent à établir une feuille de route, d’ici 2023 et la COP28, esquissant les moyens pour arriver à l’objectif zéro émission nette. Cette feuille de route, qui comprendra le cas échéant des objectifs intermédiaires, sera rendue publique.