Il est poursuivi pour viol et attentats à la pudeur sur sa fille de cinq ans à Philippeville: le prévenu aurait demandé à sa fille de le masturber

L’internement a été requis ce mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant à l’encontre d’un homme né en 1978 poursuivi pour viol et attentats à la pudeur commis sur sa fille de cinq ans, entre août et décembre 2017 à Philippeville.

Le prévenu aurait demandé à sa fille de le masturber et aurait par ailleurs été l’auteur d’une pénétration digitale. Des confidences que la fillette a faites à sa mère qui l’a questionnée après avoir vu son mari en érection dans un fauteuil, alors que la fillette se trouvait à côté de lui.

«Madame n’a déposé plainte qu’un mois et demi après la scène du canapé car au début, elle ne pouvait pas y croire. L’expertise de crédibilité des propos de l’enfant est très précise. En plus de ses déclarations, il y a des dessins et des mimes et sa maman a reçu les mêmes confidences», indique la partie civile.

«On a voulu me faire dégager»

S’il reconnaît que sa fille l’a déjà surprise en train de se masturber à une reprise et a déjà touché deux fois son sexe après avoir abaissé son pyjama, il conteste les faits qui lui sont reprochés. «On a voulu me faire dégager avec un but financier derrière», dit le principal intéressé, qui souffre de schizophrénie. Son conseil a quant à lui mis en avant le comportement qualifié d’«hypersexué» de la fillette.

La défense plaide l’acquittement et, à titre subsidiaire, estimant que les conditions ne sont pas remplies pour un internement, une suspension probatoire. Jugement le 21 décembre.