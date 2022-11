Une voiture termine sur le toit sur l’autoroute E19 à Mons

Pompiers et policiers interviennent à Dour suite à un accident: le conducteur est contrôlé positif à l’alcool Pompiers et policiers sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi, à Élouges. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture. Il a endommagé les marches d’escalier de plusieurs maisons. Voici tout ce que l’on sait sur l’accident.

L’avant gauche de la voiture est complètement détruit. - D.R.

Par Jessica Collini Journaliste La Province

L’accident s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h20 du matin, rue de la Grande Veine à Élouges (Dour). La police des Hauts-Pays a été appelée pour une voiture qui a foncé dans un poteau puis un escalier en pierre bleue d’une maison.

Des débris de pierre bleue et de l’huile se trouvaient sur la chaussée. Les pompiers de Dour sont intervenus et ont procédé au nettoyage de la voie publique. D’après les premiers éléments de l’enquête, le conducteur circulait à 60 km/h, rue de la Grande Veine, dans le sens Dour-Élouges. Arrivé dans un tournant, l’automobiliste a glissé et a perdu le contrôle de sa voiture. Sur son chemin, le conducteur a endommagé les marches d’escalier de plusieurs habitations. Il a terminé sa route face au numéro 41.

Le conducteur a été testé positif à l’alcool. Son permis lui a été enlevé pour une courte période. - D.R.

Le bilan matériel de l’accident est plutôt lourd. Les marches d’escalier de trois maisons sont endommagées. Une porte d’entrée ainsi qu’une façade ont été touchées. Un panneau de signalisation a également été endommagé. L’avant gauche de la voiture, quant à lui, est complètement détruit… Le dépanneur Mac’Mobile a pris en charge le véhicule.

La police des Hauts-Pays a soumis le conducteur à un alcootest qui s’est avéré positif. Son permis lui a été retiré pour une durée de 15 jours. Deux procès-verbaux ont été rédigés par la police. L’automobiliste saignait un peu du nez, mais n’a pas dû être pris en charge par les secours.