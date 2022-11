Alors que les prix de l’énergie explosent, Tim, 36 ans, ne paie pas un seul euro pour sa maison: voici pourquoi (photo)

Alors qu’énormément de foyers peinent à payer leurs factures d’électricité, Tim Mourik, un Hollandais de 36 ans, ne paie pas un euro. « Depuis octobre, nous sommes officiellement énergétiquement neutres. J’ai tout installé moi-même ces dernières années », a-t-il confié dans les colonnes de HLN.

Les installations de Tim contiennent une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire et à peu près 35 panneaux solaires. Et cela n’aura pas été extrêmement coûteux pour Tim et sa famille, puisqu’il a tout installé lui-même. « Par pur intérêt, comme passe-temps », confie le trentenaire. « Ça a commencé il y a quelques années dans notre vieille maison, je me suis dit ‘des panneaux solaires, c’est une idée intéressante’, puis j’en ai installé », explique Tim.