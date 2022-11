Le dépôt logistique de Mestdagh à Gosselies est bloqué par des piquets depuis ce jeudi matin

La rencontre entre la direction de Mestdagh et les organisations syndicales s’est soldée par un échec. « Mestdagh dit ne rien savoir à partir de janvier. Et elle ne veut plus s’engager à rien », résume Catherine Roisin, secrétaire générale adjointe du SETCa Charleroi.

« En réponse à l’arrogance et au mépris patronaux chez Mestdagh », le front commun syndical a décidé de passer à l’offensive en bloquant, ce jeudi, le dépôt logistique de Mestdagh à Gosselies : aucun camion n’entre, ni ne sort depuis ce jeudi 5 heures. Et l’action se poursuivra toute la journée.