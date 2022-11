Marathon et semi-marathon de Namur: un départ et des classements spécifiques pour les PMR en 2023

A moins de cinq mois du marathon et semi-marthon de Namur, les inscriptions suivent leur cours. « On est à 350 inscrits pour le moment, dont 200 sur le marathon, on est sur le même rythme que l’an passé », explique l’organisateur Nicolas Bonomi qui espère atteindre les 3.000 partants comme lors de la dernière édition. « On avait eu 500 personnes en plus la dernière semaine, ce qui nous avait obligé à décréter un sold out pour des raisons d’organisation avec les ravitos et les médailles. Mais cette fois-ci, on ne limitera pas. Actuellement, le prix pour le marathon est fixé à 57 euros et ce jusqu’au 15 janvier. Cela passera ensuite à 70 euros alors que le jour même, ça sera 90 euros. Pour le semi, l’inscription coûte 26 euros et ce jusqu’au 25 mars. Le tarif passera après à 35 euros. »

L’organisation namuroise aimerait également s’ouvrir plus aux personnes à mobilités réduites. « A chaque édition, il y en avait quelque-uns mais cette fois-ci, on prévoit un départ spécifique pour eux dix minutes avant les autres, tant sur le marathon que sur le semi, soit à 8h50. Les joëlettes sont donc les bienvenues sur les deux parcours et les chaises roulantes sur le semi. On demande juste aux personnes concernées de le signaler au moment de l’inscription et de nous contacter. Cela nous permettra de prendre en charge le déplacement jusqu’au lieu de départ en navette s’ils le veulent et d’établir aussi un classement spécifique. Les handbikes seront par contre interdits car c’est plus difficile à gérer. »

Concernant les deux tracés (en ligne), ils resteront identiques à 2022 avec un départ à Profondeville pour le semi et à Dave pour le marathon.

Un dossier pour homologuer les tracés

« Pour éviter un engorgement avant le pont de Rouillon à Godinne, on aimerait monter via les rampes, mais je dois encore faire la demande à la commune. Contrairement à l’année dernière où on s’y était pris un peu tard, on va faire la demande pour homologuer les deux parcours et ainsi intégrer le calendrier national de la fédération (ndlr : d’athlétisme). On va avoir une réunion avec le club du SMAC qui va rentrer le dossier pour nous. Christian Halloy, qui se chargera du mesurage, nous a dit que cela pourrait passer, même pour le marathon, qui comportera toujours le sentier en terre entre Rivière et Godinne », conclut Nicolas Bonomi qui cherche toujours des bénévoles pour l’épauler.

Enfin notons qu’il y aura plus d’animations prévues le jour de la course avec au moins une entre chaque ravitaillement et une plus grosse sur la fin du tracé, du côté de Salzinnes pour motiver comme il se doit les finishers qui arriveront encore rue de l’Ange.

Vincent Chenot