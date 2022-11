«Je ne suis pas un bouche-trou ni un fonctionnaire de la RTBF»: Marc Delire, très cash, nous explique les raisons de son départ vers RTL

L’info a fait l’effet d’un coup de tonnerre : Marc Delire, qu’on avait l’habitude de retrouver le lundi sur le plateau de « La tribune », sur la RTBF, sera pour le Mondial une des figures de proue de… RTL. Ou plus exactement de RTLplay, tous les soirs de 22 h à 22 h 45, pour l’émission « Dans le vestiaire », animée par Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet, où il analysera les matchs avec sa verve et son sens de la punchline. « La RTBF m’avait proposé d’être en plateau pour le Mondial, mais seulement pour trois dates sur un mois, en m’expliquant qu’ils ne pouvaient pas me proposer davantage car ils avaient une obligation structurelle de féminisation de la présentation », nous a confié le journaliste. « J’ai refusé. En 30 ans de carrière, je n’ai jamais été un bouche-trou. Je suis indépendant, je ne suis pas un fonctionnaire de la RTBF. Je ne vais pas bloquer tout un mois pour trois dates. Et RTL m’a proposé ce projet pour intervenir à chaud tous les soirs après les matchs. »

Lire aussi «Excellent», «Vidéo truculente et géniale»: le roi Philippe devient entraîneur des Diables rouges, les internautes valident (vidéo) Marc Delire, pour autant, aurait souhaité pouvoir revenir au boulevard Reyers en janvier. Mais du côté du service public, la réaction ne s’est pas fait attendre. Pas question qu’après la Coupe du monde Marc Delire revienne dans « La tribune ». « Il est indépendant et bien évidemment libre de ses choix », nous explique Benoît Delhauteur, le patron des sports du service public. « Nous ne pouvons toutefois accepter qu’un visage d’antenne fasse des allers-retours entre RTL Belgium et la RTBF. » Ce qui fait bondir Delire : « Si je suis une des têtes de la RTBF, alors pourquoi on me cache ? Si c’est le cas, qu’on me mette en valeur et pas juste trois soirs ! »