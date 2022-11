«Les rencontres du papotin»: Julien Doré sans filtre sur France 2

En 1990, un éducateur d’un centre de jour pour jeunes autistes de 15 à 25 ans de la banlieue parisienne lançait une activité révolutionnaire : créer un journal. Un vrai de vrai, avec réunions de rédaction, discussions de sujets, interviews de personnalités. Et il y en a eu, des pointures qui ont répondu à leur appel : Jacques Chirac, Barbara, Mireille Mathieu, Renaud, Daniel Pennac, Vincent Cassel, etc. En plus de trente ans, cette initiative a essaimé dans une douzaine de centres médicosociaux du même acabit. L’équipe compte actuellement une quarantaine de membres de 14 à 50 ans. « Le Papotin » a connu une édition sur papier, une vie sur les réseaux sociaux et maintenant une autre à la télé grâce à Eric Toledano et Olivier Nakache. Lire aussi «Trop touchant», «Je fonds»: Julien Doré se dévoile en compagnie de son fils, les internautes craquent (vidéo) Les réalisateurs de « Hors norme » restent impliqués hors caméra dans leur combat pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Et cela commence par changer le regard qu’on leur porte. Tel a été leur moteur pour proposer cette émission à France 2. La chaîne a bien fait d’accepter. L’interview d’une célébrité par ces journalistes atypiques est ponctuée de moments forts et elle a trouvé son public. La première avec Gilles Lellouche a intéressé plus de trois millions de téléspectateurs.

Des questions comme des flèches Julien Doré ne pouvait pas ne pas accepter l’invitation des Papotins. Il s’est plié avec joie à leur règle : on peut tout dire, et surtout tout peut arriver ! « J’ai l’habitude de répondre à des questions, et sachez que les vôtres sont non seulement précises mais elles traversent, elles sont un petit peu comme des flèches et ça, c’est très rare ! » leur a-t-il lancé.

Chez les Papotins, il n’y a pas de falbalas, de projecteurs ni d’animateur. Le rédac chef et psychologue distribue la parole. Et l’on passe de questions terre à terre à d’autres existentielles, en passant par les plus déroutantes pour l’interviewé. D’où la richesse de ces échanges. « Face à ces journalistes atypiques, on sent qu’il n’y a pas de recherche de scoop de la part de l’artiste. La sincérité de la question appelle une réponse en miroir au niveau de l’authenticité », confie Julien Bancilhon, qui les accompagne depuis plus de quinze ans. L’interviewé se révèle sous un autre jour, et les intervieweurs aussi. « Très souvent, ils sont caricaturés, notamment dans les séries ou les films. Là, on les voit tels qu’ils sont, dans leur diversité. Et puis, ils sont pris au sérieux. Ils comprennent que leurs préoccupations peuvent résonner avec n’importe qui et intéresser des lecteurs et des téléspectateurs », souligne ce psychologue.