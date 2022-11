La première offensive hivernale arrive en Belgique: les flocons tomberont dès ce dimanche sur les hauteurs, annonce Luc Trullemans

« Tout simplement parce que je partirai en Afrique dans un pays que je ne connais pas : la Gambie », répond-il. « Je me préparerai de la sorte à affronter l’hiver ». L’hiver ? On peut déjà en parler, même si l’hiver météorologique pointe son nez le 1er décembre. Et que le vrai passage de l’automne à l’hiver, c’est le 21 décembre. « Cela fait déjà quelques jours que nous voyons un front froid arriver. Ce week-end, il y aura de 5 à 10 centimètres de neige au sol à Kiev. Dans les modèles, je vois que cela concernera aussi la Pologne, toute la Tchéquie, une partie de l’Allemagne et les Pays-Bas. Du côté d’Aix-la-Chapelle, on pourrait atteindre les 5 centimètres sur les hauteurs, soit à 700-800m ».

Et la Belgique ? « On annonce l’arrivée de quelques flocons à plus de 500m, ce dimanche. Il fera 3 degrés le matin au Signal de Botrange. Donc, cela ne tiendra pas mais on aura probablement un peu de neige ». Ce qui n’est, somme toute, pas anormal pour cette époque de l’année. « En général, les premiers flocons tombent aux alentours du 15 et du 16 novembre ».