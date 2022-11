Coupe du monde de football 2022: tout sur le dispositif des chaînes

C’est ce dimanche à 16h55 qu’a lieu le match d’ouverture du Mondial qatari. S’il faudra attendre mercredi pour que les Diables Rouges entrent en scène, la RTBF sort déjà le grand jeu dès aujourd’hui. Au menu, la totalité des 64 matchs, mais aussi les émissions qui les entourent. Benjamin Deceuninck sera comme à chaque fois à la présentation, avec une cohorte de consultants, d’Emilie Ros à Swann Borsellino, en passant par Fred Waseige, Marc Wilmots, Cécile De Gernier…

Pour commenter les rencontres, un pool de pas moins de 6 journalistes, Vincent Langendries en tête. On notera une forte féminisation du dispositif. Pendant toute la durée de la compétition, Christine Schréder animera « Le Mag » à 19h25 sur Auvio et Tipik, tandis qu’en fin de soirée, dans « La buvette », Christine Schréder et Emilie Ros seront chacune capitaine d’une équipe d’invités. Il y aura aussi des consultantes pour jauger l’ambiance dans les pays des équipes favorites.