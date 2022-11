Grosse vague de perquisitions menée à Liège dans le milieu des motards: des armes à feu et des explosifs retrouvés, plusieurs membres de la bande Vakeso Drom MC interpellés

L’enquête initiée par le Parquet de Liège et sous la direction de deux juges d’Instruction, a débuté durant l’été de cette année suite, notamment à des faits de violences et menaces entre différentes bandes de motards. En effet, il semble que plusieurs membres du club de motards Vakeso Drom MC, déjà présent dans le Hainaut et le Brabant wallon souhaitaient s’installer de force dans la région liégeoise dans une logique de contrôle de territoire.

« L’opération judiciaire menée ce jour par la PJF de Liège, en partenariat avec les PJF de Charleroi et du Brabant wallon et plusieurs Zones de Police de l’arrondissement de Liège a mobilisé plus de 200 policiers, avec l’appui des unités spéciales (DSU), du peloton anti-banditisme (PAB) de la Zone de Police de Liège, la DCA de Liège, le Service de déminage de l’armée (SEDEE) et l’appui canin de la police fédérale. Vingt perquisitions aux domiciles des suspects ainsi que dans deux clubhouses des différents Chapters Vakeso Drom ont été menées à différents endroits de la province de Liège, dans le Brabant wallon et dans la région de Charleroi », explique le Procureur du Roi de Liège dans son communiqué.