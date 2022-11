Les attentes d’Arthur Theate avec les Diables rouges à la Coupe du monde: «J’espère jouer un match»

Du haut de ses 22 ans, Arthur Theate s’apprête à disputer sa toute première Coupe du monde. Après un excellent début de saisons sous les couleurs rennaises, le défenseur belge a donc glané sa place au sein de la sélection de Roberto Martinez. Si le Liégeois fait partie des plus jeunes éléments du noyau, il ne débarquera pas au Qatar sans ambition. Bien au contraire !

L’ancien joueur d’Ostende l’a fait savoir à Marc Degryse et Jan Mulder, au micro de VTM. « Je suis ici pour acquérir de l’expérience dans une si grande compétition, pour apprendre et profiter du moment. Mais, comme n’importe quel autre joueur, j’espère jouer un match. Si le coach me donne ma chance, je donnerai tout sur le terrain », pointe l’intéressé qui, en raison des problèmes musculaires de Jan Vertonghen, pourrait, le cas échéant, prendre place à gauche du trident défensif.

En tout cas, Theate ne craint pas l’ampleur de l’événement. Il le vivra de l’intérieur, aux côtés de Jérémy Doku, son coéquipier en club. « Le fait que nous soyons tous les deux dans la sélection, c’est positif pour nous et pour Rennes, car nous sommes proches l’un de l’autre en tant que Belges. »