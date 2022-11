27.000 tonnes de denrées alimentaires illégales saisies dans 26 pays, dont la Belgique

L’opération s’est déroulée de décembre 2021 à mai 2022. Europol a indiqué avoir reçu des rapports de 26 pays, dont la Belgique, en Europe et hors d’Europe, faisant état de la saisie de près de 27.000 tonnes de denrées alimentaires illégales et de 15 millions de litres de boissons alcoolisées. Quelque 74.000 contrôles ont été effectués, 80 mandats d’arrêt ont été émis et 137 personnes ont été signalées aux autorités judiciaires. Huit réseaux criminels ont par ailleurs été démantelés.

Selon Europol, ce sont principalement des boissons alcoolisées qui ont été saisies, suivies des céréales et produits dérivés, des fruits et légumes, des compléments alimentaires, du sucre et des édulcorants, des produits carnés, des fruits de mer, des produits laitiers et de la volaille.