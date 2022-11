Tennis: l’ATP annonce une augmentation record du montant des gains à partir de 2023 (photo)

L’ATP, l’association des joueurs professionnels de tennis qui gère les principaux tournois professionnels à travers le monde, a annoncé jeudi une augmentation record de 37,5 millions de dollars (36,2 millions d’euros) du montant des primes qui seront offertes aux joueurs dans les tournois ATP et Challenger en 2023. La dotation globale pour la saison s’élèvera à 217,9 millions de dollars (210 millions d’euros) contre 180,4 millions de dollars cette année (174 millions d’euros).

Ces montants ne prennent pas en compte les dotations des quatre tournois du Grand Chelem qui ne sont pas gérés par l’ATP.

Le circuit Challenger, le deuxième niveau, est le grand bénéficiaire de cette décision puisque son «prize-money» global bondit de 75%, soit de 12,1 millions à 21,1 millions de dollars (de 11,7 à 20,3 millions d’euros).

Les bonus s’accroissent dans ce nouveau plan de 85 % pour atteindre 21,3 millions de dollars (20,5 millions d’euros) contre 11,5 (11 millions d’euros) en 2022.

«Nos joueurs sont des athlètes de classe mondiale et notre priorité est de veiller à ce qu’ils soient rémunérés en conséquence», a expliqué l’Italien Andrea Gaudenzi, ancien joueur et actuel président de l’ATP. «Ces augmentations record en 2023 sont une déclaration forte pour l’ATP Tour et soulignent notre engagement à relever la barre du tennis.»