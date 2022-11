Un projet de restauration de 500 hectares d’habitats naturels entre Dinant et Arlon

L’ASBL Natagora coordonne jusqu’à 2027 le LIFE Connexions, un important projet de restauration de 500 hectares d’habitats naturels entre Dinant et Arlon, avec l’appui du SPW, du Jardin Botanique de Meise, et des Conservatoires des espaces naturels de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Des travaux de déboisements sont en cours à Saint-Léger.

Menée sur une surface de 4,5 hectares au sein de la réserve naturelle domaniale de la Sablière de Châtillon (Saint-Léger), l’opération de déboisement vise à restaurer les pelouses sur sable et ainsi favoriser la biodiversité liée à ce type d’habitat. « Les pelouses sur sable abritent des espèces de plantes telles que l’immortelle des sables, ou encore le lézard des souches, dont l’une des dernières populations se situe à quelques mètres de là », explique Sarah Wautelet, coordinatrice du LIFE Connexions pour Natagora.