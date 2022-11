«Les Bleus et l’Elysée»: quand football et politique font bon ménage…

En ce dimanche de coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, France 5 a choisi de s’intéresser aux liens parfois étroits entre ballon rond et politique, et de quelle façon les différents présidents français ont bénéficié ou non des exploits des joueurs de l’équipe de France. Évidemment, tout le monde a encore en mémoire la victoire des Bleus au Mondial 1998, qui se déroulait justement chez nos voisins français. À l’époque, c’est Jacques Chirac qui est président et sa cote de popularité va connaître un bond sans précédent dans les sondages par effet ricochet. L’explication ? Lorsque la population est en liesse, les soucis du quotidien semblent relégués au second plan et ne plombent donc plus l’image de nos dirigeants. Il faut dire que Chirac, en vieux briscard de la politique, a su surfer à fond sur l’euphorie qui a suivi la victoire tricolore, en recevant les joueurs à l’Elysée avec son sens du populaire et du contact humain. Rien ne vaut une bonne tape sur l’épaule d’un champion du monde pour gagner en sympathie.

On ne peut par contre pas dire que son successeur, Nicolas Sarkozy, ait pu bénéficier du même effet. Il aura à l’inverse à gérer la crise des Bleus qui va éclater lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, les joueurs allant jusqu’à faire grève et passant pour une bande de gamins arrogants aux yeux du public. L’ampleur du désastre est telle que Sarko finit par intervenir par l’entremise de sa ministre des Sports, Roselyne Bachelot, et sa secrétaire d’Etat, Rama Yade.