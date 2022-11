Éloïz, gendarme et chanteuse, une voix singulière sur la scène musicale

Son passage dans l’émission de télévision « La France a un incroyable talent » a marqué les esprits. C’était en 2020 et Éloïz, jeune chanteuse nordiste, y a interprété un titre contre les violences conjugales. Et quand la jeune femme a indiqué sa profession, gendarme, les jurés n’ont pas caché leur surprise. Mais c’est sa voix, singulière et attachante, qui lui a permis de rafler toutes les voix du jury. Un bel encouragement à continuer sur la voie du chant et de la musique, et c’est ce qu’elle fait. « Faire cette émission, c’était déjà une belle surprise, je ne pensais vraiment pas être sélectionnée. Et après, pas mal de portes se sont ouvertes », témoigne celle qui a grandi à Croix et vit, aujourd’hui, à Quesnoy-sur-Deûle. Éloïz n’a pas attendu l’émission la France a un incroyable talent pour se produire sur plusieurs scènes dans la métropole lilloise. - Photo Celiabphotographie

Et même si elle chantait depuis ses six ans, avec sa sœur pour première fan, c’est face aux caméras de télévision qu’Éloïz a eu le déclic : « Là, je me suis dit, c’est vraiment ça que je veux faire de ma vie, écrire des textes, composer de la musique et chanter. Vivre de ma passion ».

Un premier titre sorti ce 1er novembre Pas facile pourtant quand « on ne connaît personne » dans le milieu de la musique. Son chemin a finalement croisé celui de deux musiciens, Cédric et Thomas, qui lui ont proposé d’enregistrer son premier titre dans leur studio, à Arras. Elle a choisi « Bonhomme heureux », un texte écrit il y a un an pour son filleul, un petit garçon de six ans qui embellit la vie, sa vie. « Il me fait oublier tous les soucis, j’ai une relation fusionnelle avec lui », sourit la jeune femme.

Logique, donc, que son premier single soit sorti le 1er novembre dernier, jour de l’anniversaire de son filleul, un titre que l’on peut déjà entendre sur les plateformes et You Tube, ainsi que sur Mona FM, la radio armentiéroise. « J’espère l’entendre aussi sur d’autres radios », ajoute Éloïz, en avouant jongler avec son agenda très chargé. Gendarme le jour, arbitre de basket le week-end Car Éloïz, en plus d’une voix et d’un talent certain, enchaîne des journées bien remplies. Une vie à cent à l’heure, entre son quotidien de gendarme, à Villeneuve-d’Ascq, et les week-ends consacrés à l’arbitrage de matchs de basket, son autre grande passion depuis l’enfance. En 2020, Éloïz, sa guitare et sa voix ont séduit le jury de la France a un incroyable talent. Un passage télévisé qui a ouvert quelques portes à la jeune gendarme, qui vient de sortir un premier single, «Bonhomme heureux», sur les plateformes.