L’heure du dernier banquet a sonné pour «Plus belle la vie», qui diffuse son dernier épisode ce jeudi sur Tipik

La nouvelle avait provoqué un tollé chez les fans et les acteurs de la série en mai dernier. Suivant « l’évolution des attentes des téléspectateurs » et celle de « la consommation des programmes », France Télévisions annonçait, dans un communiqué, mettre fin à son soap quotidien « Plus belle la vie ». Une décision principalement motivée par les audiences du feuilleton, qui n’ont cessé de chuter ces dernières années. Sur France 3, alors que les aventures des héros du Mistral pouvaient captiver jusqu’à six millions de fidèles lors des premières saisons, elles n’en attiraient plus que deux millions en 2022. Même baisse observée sur Tipik, où la série n’arrivait plus à franchir la barre des 100000 téléspectateurs quotidiens.

Mais quel est donc le virus qui a bien pu tuer le feuilleton phare de France Télévisions ? Certains avancent le covid ! Une hypothèse qui tient la route au vu des mauvaises audiences enregistrées durant la pandémie. Tel un reflet de notre société, « Plus belle la vie » s’est toujours distingué par sa capacité à inclure des éléments d’actualité au sein de ses intrigues, que ce soit lors d’élections présidentielles ou d’autres événements marquants (comme les attentats, la mort de Johnny ou #MeToo). L’arrivée du covid a forcément rendu les choses anxiogènes et rébarbatives, au point de pousser les scénaristes à progressivement abandonner ce qui était leur marque de fabrique. Sur le plateau de « TPMP People », l’actrice Rebecca Hampton (Céline Frémont) expliquait : « On a toujours collé à l’actualité et je pense que c’est notre atout. C’est quand on a commencé à ne plus y coller que cela a été un problème. »