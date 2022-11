«Il pleurait tous les jours, je l’ai vu s’enfoncer»: les surprenantes révélations du père de Kylian Mbappé sur son fils!

À l’approche de la Coupe du monde 2022, où Kylian Mbappé s’apprête à jouer un rôle majeur avec la France, son père, Wilfrid, est revenu sur son passé dans une interview accordée à France Football.

Et plus particulièrement sur ses débuts à l’AS Monaco, lorsque le jeune Mbappé avait traversé une période difficile, lors de laquelle il se retrouvait régulièrement sur le banc. « Avec les problèmes rencontrés au début à Monaco par Kylian, qui s’est retrouvé sur le banc, la situation était compliquée pour moi et pour lui », confie Wilfrid Mbappé. « C’était son premier couac. Il pleurait tous les jours. Mais le plus dur, c’est qu’il n’y avait pas trop d’explication. Je me refusais à intervenir car je me mettais aussi dans la peau du coach, qui n’aime pas trop quand les parents s’en mêlent. »

« Cette solidarité de collègues, j’ai pourtant fini par l’envoyer balader quand j’ai vu Kylian s’enfoncer », poursuit-il. « Pour tenter de trouver une explication. Et une solution. Je m’en voulais car j’avais le sentiment de ne pas avoir bien préparé cette étape. Je ne m’inquiétais pas trop car tout le monde continuait de m’appeler pour l’accueillir en cas de départ de Monaco. Mais sans doute aussi était-il trop gentil. »